«Моя мечта сбылась». Канселу — о переходе в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал свой переход в каталонский коллектив.

29-летний португальский футболист признался, что давно мечтал выступать в составе сине-гранатовых.

«Моя мечта сбылась. Я отождествляю себя с культурой клуба. Это лучшая команда. Я пришёл в команду с желанием работать. Мне нравится давление, надеюсь, что этот сезон станет чемпионским. Я могу внести свой вклад в завоевание титула. Я уже знаком с некоторыми одноклубниками и уверен, что мы станем отличным коллективом», — цитирует Канселу Mundo Deportivo.

Напомним, португалец перешёл в состав каталонец на правах аренды из «Манчестер Сити». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и не включает в себя опцию выкупа.