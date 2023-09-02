Представители игрока «Каза Пия» Лелу отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА

Представители агентства Sferico Sports рассказали о возможном переходе своего клиента, защитника португальского «Каза Пия» Леонарду Лелу в московский ЦСКА.

«Все верно (переговоры ведутся), но в данный момент стороны далеки от соглашения. «Каза Пия» хочет получить три миллиона евро», — заявили в организации для «РБ Спорт».

В текущем сезоне Леонарду Лелу провел за «Каза Пия» пять матчей и отдал одну результативную передачу. Также на его счету пять игр за молодежную сборную Португалии.