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«Урал» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Матч начнется в 13:00 (мск).
«Урал» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
02 сентября 2023 11:57
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Урал»

2 сентября в 13:00 (мск) в матче 7-го тура РПЛ екатеринбургский «Урал» проведёт домашний матч с грозненским «Ахматом».

Команды объявили стартовые составы.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

На текущий момент подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. Положение команды могло быть ещё лучше, но в прошлом туре «Урал» потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:4).

«Ахмат» идёт на девятой строчке с семью баллами. В прошлом туре грозненский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

источник: «Советский спорт»
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