Защитник «Ахмата» Богосавац заявил, что в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о возможности проведения финала Лиги чемпионов в столице Чеченской республики.

«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира. Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится», — сказал Богосавац в интервью Sport24.

В последний раз решающий матч Лиги Чемпионов проходил в России в 2008 году. В Москве состоялась игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси», победу в котором одержали манкунианцы в серии пенальти.