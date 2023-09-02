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Защитник «Ахмата» Богосавац заявил, что в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов

В последний раз решающий матч ЛЧ проходил в России в 2008 году.
02 сентября 2023 12:27
автор: Виталий Овсянников

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о возможности проведения финала Лиги чемпионов в столице Чеченской республики.

«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира. Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится», — сказал Богосавац в интервью Sport24.

В последний раз решающий матч Лиги Чемпионов проходил в России в 2008 году. В Москве состоялась игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси», победу в котором одержали манкунианцы в серии пенальти.

источник: Sport24.ru
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