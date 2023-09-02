Жоау Феликс заявил, что счастлив после перехода из «Атлетико» в «Барселону»

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс высказался после перехода в «Барселону». 23-летний португалец признался, что был с детства поклонником клуба.

«Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это исполнение детской мечты. Я пришёл сюда, чтобы помочь команде, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это что-то, к чему я давно стремился. Когда мне рассказали об интересе, я был счастлив. С детства я следил за «Барселоной» и был фанатом клуба, и вот я здесь», – приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, 1 сентября защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу и нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс перешли в каталонскую «Барселону» на правах аренды.