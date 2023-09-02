Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о различиях менталитета российских и иностранных тренеров.

«Какие различия между российскими тренерами и Клотетом? Менталитет и отношение к футболисту. Отношение к пониманию той или иной ситуации на поле и за его пределами. Сложно это объяснить. Но это проявляется в общении с футболистами, медицинским персоналом», - приводит слова игрока «СЭ».

В прошлом сезоне «Торпедо» набрало 13 очков и заняло последнее место в таблице РПЛ, вылетев в ФНЛ.