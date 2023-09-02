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Зарема Салихова: была удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает Бальде

Красно-белые отдали форварда в аренду в «Эспаньол».
02 сентября 2023 12:46
автор: Виталий Овсянников

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход сенегальского нападающего Кейты Бальде из московского клуба в «Эспаньол» на правах аренды.

«По Бальде было изначально понятно, что это агентский трансфер. Я была очень удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает этого игрока, пыталась отговорить. Даже в «Кальяри» он не проходил в состав, будучи четвертым на замену. Оказалось, что еще и с дисквалификацией взяли», — сказала Салихова в интервью Sport24.

Бальде выступает за красно-белых с лета прошлого года, когда пришёл в команду в качестве свободного агента. Он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport24.ru
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