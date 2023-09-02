Агент Бальде заявил, что он был против перехода своего клиента в «Эспаньол»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака Кейта Бальде, отреагировал на переход своего клиента в «Эспаньол» на правах аренды.

«Кейта все сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого. Не знаю никаких подробностей», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Бальде выступает за красно-белых с лета прошлого года, когда пришёл в команду в качестве свободного агента. Он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне в активе Бальде три матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Контракт сенегальца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.