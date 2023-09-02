«От Манчини мне досталась отличная команда». Спаллетти — о сборной Италии

Новоиспеченный наставник сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал состав своей команды, которой ранее руководил Роберто Манчини.

«Досталась ли мне та сборная, что выиграла чемпионат Европы, или та, что не вышла на чемпионат мира? Я не обращаю внимания на результаты. От Манчини мне досталась отличная команда. Он выиграл Евро, у него была серия из 37 матчей без поражений. В составе много молодых парней, таланты которых могут быть полезны», — цитирует Спаллетти спортивный обозреватель Джанлука Ди Марцио.

Напомним, в прошлом сезоне Лучано Спаллетти выиграл чемпионат Италии с «Наполи», после чего покинул неаполитанский клуб. Экс-наставник итальянской сборной Роберто Манчини теперь возглавляет Саудовскую Аравию.