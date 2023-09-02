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«Урал» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперед

Ивуариец реализовал пенальти.
02 сентября 2023 13:50
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ, в котором екатеринбургский «Урал» принимает на своем поле грозненский «Ахмат».

Отметим, что на 44-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Мохамед Конате.

На текущий момент подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. Положение команды могло быть ещё лучше, но в прошлом туре «Урал» потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:4).

«Ахмат» идёт на девятой строчке с семью баллами. В прошлом туре грозненский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

источник: «Советский спорт»
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