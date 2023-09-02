«Ахмат» обыгрывает «Урал» после первого тайма матча 7-го тура РПЛ

Подошёл к концу первый тайм матча в рамках 7-го тура РПЛ, в котором екатеринбургский «Урал» принимает на своем поле грозненский «Ахмат».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счёте 0:1 в пользу гостей.

На 44-й минуте полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сыграл рукой в своей штрафной площади, и в ворота хозяев был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Мохамед Конате.

Напомним, на текущий момент подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. Положение команды могло быть ещё лучше, но в прошлом туре «Урал» потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:4).

«Ахмат» идёт на девятой строчке с семью баллами. В прошлом туре грозненский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).