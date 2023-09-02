Стали известны имена тренеров в матче памяти Ильи Цымбаларя

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал о тренерах, которые будут на матче в память Ильи Цымбаларя. Их будет сразу три.

«Игра состоится 9 сентября на спартаковском стадионе, продажу билетов откроем в понедельник. Тренировать «Спартак» будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира будет руководить Массимо Каррера», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

59-летний Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда единственный раз за последние 20 лет завоевала чемпионство. Красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.