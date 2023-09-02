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Арсен Захарян не попал в стартовый состав на матч «Реал Сосьедада» с «Гранадой»

Прошлый матч россиянин также начал в запасе.
Арсен Захарян не попал в стартовый состав на матч «Реал Сосьедада» с «Гранадой»
02 сентября 2023 14:05
автор: Матвей Макаренко
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Стали известны стартовые составы «Реал Сосьедада» и «Гранады» на матч 4-го тура чемпионата Испании. Игра состоится сегодня, 2 сентября и стартует в 15:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Наварро, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Гранада»: Фернандес-Кавада, Диас, Анхель, Микель, Нева, Риус, Гумбау, Сарагоса, Кальехон, Узуни, Бое.

Российский полузащитник Арсен Захарян остался в числе запасных игроков. Трансфер хавбека обошёлся испанскому клубу в € 12 млн. В Ла Лиге Захарян провёл на поле 15 минут, не отметившись результативными действиями.

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