«Ахмат» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

«Ахмат» на выезде оказался сильнее «Урала» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.
В составе победителей отличился Мохамед Конате (43.я минута, с пенальти).
Таким образом, команда Мирослава Ромащенко с 10 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на третьей строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «Ахмат» примет дома «Краснодар» (16 сентября), а «Урал» сыграет в Екатеринбурге с «Факелом» (17 сентября).
РПЛ
7-й тур
«Урал» – «Ахмат» 0:1 (0:1)
Гол: Конате, 43, пенальти.
источник: «Советский спорт»