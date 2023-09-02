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«Ахмат» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге.
«Ахмат» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ
02 сентября 2023 14:58
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

«Ахмат» на выезде оказался сильнее «Урала» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.

В составе победителей отличился Мохамед Конате (43.я минута, с пенальти).

Таким образом, команда Мирослава Ромащенко с 10 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на третьей строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Ахмат» примет дома «Краснодар» (16 сентября), а «Урал» сыграет в Екатеринбурге с «Факелом» (17 сентября).

РПЛ

7-й тур

«Урал» – «Ахмат» 0:1 (0:1)

Гол: Конате, 43, пенальти.

источник: «Советский спорт»
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