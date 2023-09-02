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«Пари НН» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Встреча начнется в 15:15 (мск).
«Пари НН» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
02 сентября 2023 14:47
автор: Матвей Макаренко
автор фото: ФК "Пари НН"

Сегодня, 2 сентября, в 15:15 по Москве начнется матч 7-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» сыграет с казанским «Рубином».

Представляем вашему вниманию стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Александро, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Ломовицкий, Даку, Фамейе.

«Пари НН» после шести туров занимает десятое место, набрав семь очков. Казанцы же добыли шесть баллов и расположились на 13-й строчке в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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