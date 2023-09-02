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«Пари НН» – «Рубин»: Севикян удвоил преимущество хозяев

Первый гол забил Калинский.
02 сентября 2023 15:48
автор: Матвей Макаренко

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ, в котором «Пари Нижний Новгород» принимает на своём поле казанский «Рубин».

Отметим, что на 16-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который уверенно реализовал Николай Калинский. Второй гол в матче забил полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян. Забитый мяч пришелся на 28-ю минуту.

«Пари НН» после шести туров занимает десятое место, набрав семь очков. Казанцы же за то же количество встреч заработали шесть баллов и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы.

источник: «Советский спорт»
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