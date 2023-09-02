«Эвертон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ 

«Эвертон» в гостях не смог обыграть «Шеффилд Юнайтед» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Очная встреча английских клубов завершилась со счётом 2:2.
В составе гостевой команды забитыми мячами отличились полузащитник Абдулайе Дукуре (14-я минута) и форвард Арно Данжума (55). За хозяев поля гол забил нападающий Кэмерон Арчер (33), а в концовке первого тайма голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд отправил мяч в свой ворота, записав на свой счёт автогол.
Таким образом, «Эвертон» набирает первое очко и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» располагается на 16-й строчке с таким же количеством баллов.
АПЛ.
4-й тур.
«Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон» – 2:2 (2:1)
Голы: Арчер, 33. Пикфорд, 45+3 (автогол) – Дукуре, 14. Данжума 55.
источник: «Советский спорт»