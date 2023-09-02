Стало известно, какой клуб подпишет бывшего защитника сборной России Кутепова 

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в ближайшее время перейдёт в «Велес». Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, 30-летний футболист будет получать заработную плату в московском клубе в размере около 300 тысяч рублей в месяц.

В июле 2023 года Кутепов стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Торпедо». Ранее в карьере он стал чемпионом России в составе «Спартака», а также выступал за национальную команду России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне «Велес» выступает во Второй лиге.