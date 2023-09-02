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Вейналдум стал футболистом «Аль-Иттифака»

Нидерландский полузащитник покинул «Пари Сен-Жермен».
02 сентября 2023 16:52
автор: Александр Евграфов

Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум переходит в саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок успешно прошёл медицинское обследование в новом клубе и заключил трёхлетнее соглашение.

Прежний клуб Вейналдума «Пари Сен-Жермен» получит компенсацию в размере 10 млн евро. Отмечается, что в трансфере нидерландца был лично заинтересован тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действовал до конца июня 2024 года. Прошлый сезон нидерландский полузащитник провёл в аренде в составе итальянской «Ромы». За 23 матча во всех турнирах, он отметился двумя голами.

источник: «Советский спорт»
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