Вейналдум стал футболистом «Аль-Иттифака»

Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум переходит в саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок успешно прошёл медицинское обследование в новом клубе и заключил трёхлетнее соглашение.

Прежний клуб Вейналдума «Пари Сен-Жермен» получит компенсацию в размере 10 млн евро. Отмечается, что в трансфере нидерландца был лично заинтересован тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действовал до конца июня 2024 года. Прошлый сезон нидерландский полузащитник провёл в аренде в составе итальянской «Ромы». За 23 матча во всех турнирах, он отметился двумя голами.