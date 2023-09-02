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«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги, забив пять голов

Российский хавбек появился на поле на 79-й минуте. 
«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги, забив пять голов
02 сентября 2023 17:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Реала Сосьедад» дома одержали разгромную победу над «Гранадой» в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Такефуса Кубо (9-я, 44-я минуты), по голу забили Мартин Субименди (59) и Андер Барренечеа (67). За гостей забитыми мячами отличились Лукас Бойе (84) и Бриан Сарагоса (90+9).

Авторами двух автоголов в ворота каждой из команд стали Мики Бош (76) и Робен Ле Норман (35).

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на замену на 79-й минуте встречи и не отличился результативными действиями.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набирает шесть очков и поднимается на шестую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада» идёт на 16-м месте, имея в своём активе три очка.

Ла Лига.

4-й тур.

«Реал Сосьедад» – «Гранада» – 5:3 (2:1)

Голы: Кубо, 9, 44. Субименди, 59. Барренечеа, 67. Мики Бош, 76 (автогол) – Ле Норман, 35 (автогол). Бойе, 84. Сарагоса, 90+9.

источник: «Советский спорт»
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