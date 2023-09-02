«Пари НН» победил «Рубин» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги

Футболисты «Пари НН» победили казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу в хозяев поля.

Счёт открыл на 16-й минуте Николай Калинский, реализовав пенальти, на 28-й Эдгар Севикян удвоил преимущество хозяев поля. Во втором тайме гостям удалось сократить отставание, когда на 50-й минуте мяч в свои ворота после удара Фамейе срезал Кирилл Гоцук.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает девятое место в чемпионате России, у «Рубина» осталось 6 очков, казанцы находятся на 13-й строчке турнирной таблице.

В следующем туре 15 сентября «Динамо» примет «Пари НН», а 17 сентября «Рубин» сыграет дома с «Зенитом».