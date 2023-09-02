ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Деменко рассказал, кого считает фаворитом в матче «Краснодар» – «Спартак»

Встреча состоится в субботу, 2 сентября, и начнётся в 20:00 по московскому времени. 
02 сентября 2023 17:22
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мнением по поводу предстоящего матча 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Я жду хорошего матча от «Краснодара» и «Спартака», потому что эти команды играют в открытый футбол. Не знаю, с каким счетом закончится встреча, предугадать тяжело. «Краснодар» выглядит фаворитом в матче со «Спартаком» на фоне последних поражений московского клуба. Любой эпизод может кардинально поменять игру. Думаю, что игра будет атакующей», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

«Краснодар» примет на своём поле «Спартак» сегодня, 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В настоящее время «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков после шести матчей. Красно-белые находятся на восьмой строчке, имея в своём активе десять очков.

источник: Metaratings.ru
Сон Хын Мин превзошёл Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в АПЛ 
У обоих игроков больше 100 голов в чемпионате Англии. 
02.09.2023 17:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Пари НН» Севикян признан лучшим игроком матча с «Рубином» в РПЛ 
Очная встреча футбольных клубов завершилась победой нижегородцев.
02.09.2023 17:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» победил «Рубин» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги
Матч проходил в Нижнем Новгороде.
02.09.2023 17:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
Портрет Марио Фернандеса исчез с домашнего стадиона ЦСКА
Портрет Марио Фернандеса исчез с домашнего стадиона ЦСКА
В прошедшее межсезонье экс-игрок армейцев присоединился к «Зениту».
02.09.2023 17:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги, забив пять голов
«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги, забив пять голов
Российский хавбек появился на поле на 79-й минуте. 
02.09.2023 17:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вейналдум стал футболистом «Аль-Иттифака»
Нидерландский полузащитник покинул «Пари Сен-Жермен».
02.09.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, какой клуб подпишет бывшего защитника сборной России Кутепова 
По окончании сезона-2022/2023 игрок покинул «Торпедо».
02.09.2023 16:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Эвертон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ 
Команды отправили по два мяча в ворота друг друга. 
02.09.2023 16:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.