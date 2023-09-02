Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мнением по поводу предстоящего матча 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Я жду хорошего матча от «Краснодара» и «Спартака», потому что эти команды играют в открытый футбол. Не знаю, с каким счетом закончится встреча, предугадать тяжело. «Краснодар» выглядит фаворитом в матче со «Спартаком» на фоне последних поражений московского клуба. Любой эпизод может кардинально поменять игру. Думаю, что игра будет атакующей», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

«Краснодар» примет на своём поле «Спартак» сегодня, 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В настоящее время «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков после шести матчей. Красно-белые находятся на восьмой строчке, имея в своём активе десять очков.