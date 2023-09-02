Полузащитник «Пари НН» Севикян признан лучшим игроком матча с «Рубином» в РПЛ 

Стал известен лучший игрок матча 7-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» дома одержал победу над «Рубином» (2:1). Им был признан хавбек хозяев Эдгар Севикян.

22-летний футболист провёл на поле всю игру и отличился одним забитым мячом.

Севикян выступает за «Пари НН» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Юрана он сыграл десять матчей и забил четыре гола.

Ранее он принял решение отказаться от вызова в сборную России ради того, чтобы представлять национальную команду Армении.