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Полузащитник «Пари НН» Севикян признан лучшим игроком матча с «Рубином» в РПЛ 

Очная встреча футбольных клубов завершилась победой нижегородцев.
02 сентября 2023 17:33
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок матча 7-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» дома одержал победу над «Рубином» (2:1). Им был признан хавбек хозяев Эдгар Севикян.

22-летний футболист провёл на поле всю игру и отличился одним забитым мячом.

Севикян выступает за «Пари НН» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Юрана он сыграл десять матчей и забил четыре гола.

Ранее он принял решение отказаться от вызова в сборную России ради того, чтобы представлять национальную команду Армении.

источник: РПЛ
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