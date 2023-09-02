Сон Хын Мин превзошёл Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в АПЛ 

В эти минуты проходит матч 4-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом».

В настоящий момент счёт на табло 1:1. В составе «шпор» забитым мячом отметился форвард Сон Хын Мин.

Южнокорейский футболист записал на свой счёт 104-й гол в чемпионатах Англии и таким образом обошёл по этому показателю экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 103 мяча в активе.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Его контракт с лондонской командой действует до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.