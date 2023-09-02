В «Зените» прокомментировали слухи об интересе к нападающему «ПСЖ» Экитике

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о новости об интересе питерского клуба к форварду «ПСЖ» Юго Экитике.

Ранее появилась информация, что петербуржцы предложили за 21-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако переговоры не были проведены успешно.

«Зенит» интересовался Экитике? Ложные слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт День За Днём».

Экитике присоединился к «ПСЖ» в прошлом году. Всего за парижскую команду он сыграл 33 матча, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с красно-синими действует до конца сезона-2026/2027.