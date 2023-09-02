Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ 

Футболисты «Манчестер Сити» дома крупно обыграли «Фулхэм» в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

За «горожан» хет-трик оформил нападающий Эрлинг Холанд (58-я, 70-я, 90+5 минуты), по голу на счету Хулиана Альвареса (31) и Натана Аке (45+5). В составе лондонцев забитым мячом отличился Тим Рим (33).

Таким образом, «Манчестер Сити» выходит на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Фулхэм» располагается на 13-й строчке с четырьмя очками.