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«Сокол» победил «Волгарь» в матче 8-го тура Первой лиги

Команда одержала пять побед в восьми матчах.
02 сентября 2023 18:59
автор: Александр Евграфов

Саратовский «Сокол» победил австраханский «Волгарь» в матче 9-го тура Первой лиги. Встреча в Астрахани закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Сокола» принесли голы Дмитрия Сасина (42-я минута) и Владлена Бабаева (71). У хозяев поля пенальти реализовал Данил Клёпкин (57).

«Сокол» набрал 16 очков и занимает второе место в Первой лиге, у «Волгаря», который замыкает турнирную таблицу два очка. Астраханская команда не побеждала ещё в этом сезоне.

В матче 9-го тура 9 сентября «Сокол» примет КАМАЗ, а днем позже «Волгарь» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».

источник: «Советский спорт»
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