«Крылья Советов» — «Факел»: Рахманович удвоил преимущество самарцев 

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимают на своём поле «Факел».

На 66-й минуте встречи полузащитник самарского клуба Амар Рахманович забил второй гол своей команды с результативной передачи Николая Рассказова.

Таким образом, счёт на табло стал 2:0 в пользу «крылышек».

В настоящий время «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 11 очков. «Факел» идёт на 14-й позиции с четырьмя баллами.