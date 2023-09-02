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«Крылья Советов» — «Факел»: Рахманович удвоил преимущество самарцев 

Хавбек хозяев отличился на 66-й минуте.
02 сентября 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимают на своём поле «Факел».

На 66-й минуте встречи полузащитник самарского клуба Амар Рахманович забил второй гол своей команды с результативной передачи Николая Рассказова.

Таким образом, счёт на табло стал 2:0 в пользу «крылышек».

В настоящий время «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 11 очков. «Факел» идёт на 14-й позиции с четырьмя баллами.

источник: «Советский спорт»
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