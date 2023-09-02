«Крылья Советов» на своём поле разгромили «Факел» в матче 7-го тура РПЛ 

«Крылья Советов» дома одержали разгромную победу над «Факелом» в матче 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66) и Владислав Шитов (70).

Таким образом, «Крылья Советов» набирают 14 очков и поднимаются на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» находится на 14-й позиции, имея в своём активе четыре очка.

РПЛ.

7-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) – 3:0 (1:0)

Голы: Костанца, 28 (пенальти). Рахманович, 66. Шитов, 70.