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«Реал» на 95-й минуте вырвал победу у «Хетафе» благодаря мячу Беллингема

Новичок «галактикос» принес команде четвертую победу подряд.
02 сентября 2023 19:25
автор: Александр Шульгин

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле нанес поражение «Хетафе».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хоселу и Джуд Беллингем. Победный мяч мадридцы забили на пятой добавленной минуте.

Гости ответили точным ударом Борхи Майораля.

Таким образом, «сливочные» набрали 12 очков и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице. «Хетафе» с четырьмя очками остался на 13-й позиции.

Ла Лига
4-й тур
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» - 2:1 (0:1)
Голы: Хоселу, 47; Беллингем, 90 - Майораль, 11.

источник: «Советский спорт»
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