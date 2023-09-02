«Реал» на 95-й минуте вырвал победу у «Хетафе» благодаря мячу Беллингема

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле нанес поражение «Хетафе».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хоселу и Джуд Беллингем. Победный мяч мадридцы забили на пятой добавленной минуте.

Гости ответили точным ударом Борхи Майораля.

Таким образом, «сливочные» набрали 12 очков и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице. «Хетафе» с четырьмя очками остался на 13-й позиции.

Ла Лига

4-й тур

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» - 2:1 (0:1)

Голы: Хоселу, 47; Беллингем, 90 - Майораль, 11.