Левандовски обвинил клубы Ла Лиги в недостаточном желании играть в футбол 

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подверг критике качество работы судей, а также признался, что негативно относится к стилю игры команд в чемпионате Испании.

«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу. Я не ожидал, что команды в чемпионате Испании будут так неохотно играть в футбол», – приводит слова 35-летнего футболиста Forbes.

Левандовски присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В текущем сезоне за каталонский клуб он провёл три матча, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.