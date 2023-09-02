Сергей Карасёв прилетел на сбор арбитров УЕФА в Швейцарию

Российский арбитр Сергей Карасёв в данный момент находится в Женеве и в скором времени отправится Ньон на сбор судей УЕФА.

«Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется 3 сентября», — приводит заявление службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российский судья получил необходимый пакет документов для вылета в Швейцарию. Сбор Судей УЕФА состоится в швейцарском городе Ньон и продлится с 3 по 6 сентября.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить клубы и сборные России от турниров под своей эгидой, а позже заявили, что российские судьи не будут назначаться на международные игры из-за возникших трудностей россиян с поездками за рубеж.