Почеттино объяснил причину поражения «Челси» от «Ноттингем Форест» в матче АПЛ 

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата Англии, в котором «пенсионеры» на своём поле проиграли «Ноттингем Форест» (0:1).

«Мы разочарованы, потому что сделали все, чтобы добиться другого результата. Но в футболе главное — не совершать ошибок, а мы совершили одну ошибку и поплатились за это. «Челси» создал много моментов, но не забил. Мы пропустили из-за своей ошибки. Нам нужно быть более эффективными перед воротами», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

В настоящий момент «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе четыре очка. 17 сентября синие отправятся в гости к «Борнмуту».