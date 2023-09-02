«Бавария» вырвала победу у менхенгладбахской «Боруссии» в конце матча

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде нанесла поражение менхенгладбахской «Боруссии».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Лерой Сане и Матис Тель, забивший свой мяч за три минуты до конца основного времени при счете 1:1.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Ко Итакуры.

Таким образом, «Бавария» набрала девять очков и догнала лидирующий в турнирной таблице леверкузенский «Байер».

«Боруссия» с одним очком расположилась на 14-й строчке.

Бундеслига

3-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» (Мюнхен) - 1:2 (1:0)

Голы: Итакура, 30 - Сане, 58; Тель, 87.