«Бавария» вырвала победу у менхенгладбахской «Боруссии» в конце матча

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде нанесла поражение менхенгладбахской «Боруссии».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Лерой Сане и Матис Тель, забивший свой мяч за три минуты до конца основного времени при счете 1:1.
Хозяева ответили точным ударом в исполнении Ко Итакуры.
Таким образом, «Бавария» набрала девять очков и догнала лидирующий в турнирной таблице леверкузенский «Байер».
«Боруссия» с одним очком расположилась на 14-й строчке.
Бундеслига
3-й тур
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» (Мюнхен) - 1:2 (1:0)
Голы: Итакура, 30 - Сане, 58; Тель, 87.
источник: «Советский спорт»