Евсеев считает, что «Факел» провёл свой худший матч под его руководством в 7-м туре РПЛ 

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о поражении команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:3).

«Это худшая игра за все время, что я здесь нахожусь, сказал об этом ребятам. В обороне пропустили гол, потом хотели перестроить игру, и до замен было много подач, прострелов, но там не было игроков, которые хорошо играют верхом. Мы знали сильные и слабые стороны соперника, но второй и третий голы они забили за счет этого, сильных сторон, о которых мы знали. Скорее, перегорели от большого желания, хотели набирать очки, однако игра не получилась», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

После семи проведённых матчей «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. 17 сентября подопечные Евсеева отправятся в гости к «Уралу».