«Ньюкасл» проиграл на выезде «Брайтону» в матче АПЛ, Фергюсон оформил хет-трик

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ньюкасл Юнайтед». «Чайки» одержали уверенную победу – 3:1.

На 27-й минуте Эван Фергюсон открыл счёт. В середине второго тайма ирландец оформил дубль, а на 70-й минуте – хет-трик. «Ньюкасл» сумел ответить лишь голом престижа, его автором стал Каллум Уилсон уже в компенсированное время.

В турнирной таблице «Брайтон» набрал 9 очков и занимает четвёртое место. «Ньюкасл» (3) располагается на 14-й строчке. Уже 19 сентября «сороки» впервые за 20 лет сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.