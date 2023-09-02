Главный тренер ЦСКА Федотов оценил физическую форму Алана Дзагоева 

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который в данный момент является свободным агентом и проводит тренировки с московским клубом.

«Любовь к футболу — она навсегда. Алан тренируется с большой страстью. Он в хорошей форме. Конечно, есть чему у него научиться. Например, страстью к футболу. Алан попросил тренировочное время в составе команды. Он еще не закончил со своей игровой деятельностью. Игровую практику никто не отменял. Он близок к заключению контракта. Может ли это быть ЦСКА? Пока об этом сложно говорить», – приводит слова 57-летнего специалиста Sport24.ru.

По окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» и с тех пор находится в статусе свободного агента. 33-летний игрок на протяжении 14 лет играл в составе ЦСКА. Он является трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.