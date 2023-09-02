Беспроигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла отметки в 13 матчей 

«Краснодар» не терпит поражений в чемпионате России на протяжении 13 матчей подряд.

Последний раз краснодарский клуб проигрывал в марте 2023 года, в прошлом розыгрыше РПЛ, «Спартаку» со счётом 3:4. С тех пор команда выиграла семь матчей и шесть раз сыграла вничью.

Сегодня, 2 сентября чёрно-зелёные взяли реванш у красно-белых, обыграв московскую команду (2:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

После семи матчей в РПЛ Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью очками идёт на восьмой позиции.