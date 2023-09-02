Гол и два ассиста Роналду помогли «Аль-Насру» разгромить на выезде «Аль-Хазм»

«Аль-Наср» в гостях одержал разгромную победу над «Аль-Хазмом» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостевой команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились Абдулрахман Гариб (33-я минута), Абдулла Аль-Хайбари (45+8), Отавио (57), Садио Мане (78), а также португалец Криштиану Роналду (68), который дополнительно записал на свой счёт две результативные передачи. За хозяев гол забил Мухаммед Бадамоси (48)

Таким образом, «Аль-Наср» набирает девять очков после пяти матчей и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хазм» располагается на последней, 18-й позиции с двумя очками.

Чемпионат Саудовской Аравии.

5-й тур.

«Аль-Хазм» – «Аль-Наср» – 1:5 (0:2)

Голы: Бадамоси, 48 – Гариб, 33. Аль-Хайбари, 45+8. Отавио, 57. Роналду, 68. Мане, 78.