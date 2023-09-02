В ЦСКА рассказали о планах по закраске граффити с Фернандесом на «ВЭБ-Арене»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, планирует ли армейский клуб закрасить граффити с изображением Марио Фернандеса на «ВЭБ-Арене». Футболист 10 сезонов провёл в стане красно-синих, но летом перебрался в «Зенит».

«Решать будут болельщики. Многие выступают за то, чтобы закрасить. Но мы хотим принять выверенное решение. В частности, активные болельщики постоянно встречаются с руководством клуба. С тех пор встреч ещё не было, наверняка этот вопрос поднимется. На сегодняшний день это не тот вопрос, который стоит на повестке у ЦСКА», – приводит слова Брейдо ТАСС.

Ранее сообщалось, что в подтрибунном помещении на одной из стен, где висело изображение Фернандеса, защитника заменили на Даниэла Карвальо.