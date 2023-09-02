Тренер «Краснодара» Ивич оценил победу команды над «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал домашнюю победу «быков» над «Спартаком» со счётом 2:0 в рамках 7-го тура чемпионата России.

«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол. Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице. Горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

После завершения очной встречи с красно-белыми «Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью очками занимает восьмое место.