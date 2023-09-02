Эдуард Сперцян: первое место «Краснодара» в РПЛ — это результат нашей работы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата России со «Спартаком». «Быки» оказались сильнее в родных стенах – 2:0.

«На «Спартак» всегда настраиваешься по‑особенному. Здорово, что взяли три очка. Отлично провели этот отрезок чемпионата, но надо продолжать работать. Первое место в таблице — это результат нашей работы. Результат того, что мы понимаем тренера», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» после семи туров набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» (10) опустился на восьмую строчку.

Напомним, лучшим результатом чёрно-зелёных в РПЛ является третье место. Бронзовые медали краснодарцы завоёвывали в 2015, 2019 и 2020 годах.