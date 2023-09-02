«Лацио» нанёс первое поражение «Наполи» в новом сезоне Серии А 

Футболисты «Лацио» на выезде одолели «Наполи» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу римского клуба.

За гостевую команду голы забили полузащитники Луис Альберто (30-я минута) и Даити Камада (52). В составе неаполитанцев забитым мячом отметился хавбек Пётр Зелиньски (32).

Таким образом, «Лацио» набирает свои первые три очка в новом розыгрыше Серии А и поднимается на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Наполи» впервые потерпел поражение и занимает четвёртое место с шестью очками после трёх проведённых матчей.

В следующем туре «орлы» сыграют в гостях против «Ювентуса» (16 сентября). «Адзурри» в тот же день отправятся на выезд к «Дженоа».

Серия А.

3-й тур.

«Наполи» – «Лацио» – 1:2 (1:1)

Голы: Зелиньски, 32 – Альберто, 30. Камада, 52.