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«Лацио» нанёс первое поражение «Наполи» в новом сезоне Серии А 

Действующий обладатель Скудетто проиграл сопернику со счётом 1:2. 
«Лацио» нанёс первое поражение «Наполи» в новом сезоне Серии А 
02 сентября 2023 23:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Лацио» на выезде одолели «Наполи» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу римского клуба.

За гостевую команду голы забили полузащитники Луис Альберто (30-я минута) и Даити Камада (52). В составе неаполитанцев забитым мячом отметился хавбек Пётр Зелиньски (32).

Таким образом, «Лацио» набирает свои первые три очка в новом розыгрыше Серии А и поднимается на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Наполи» впервые потерпел поражение и занимает четвёртое место с шестью очками после трёх проведённых матчей.

В следующем туре «орлы» сыграют в гостях против «Ювентуса» (16 сентября). «Адзурри» в тот же день отправятся на выезд к «Дженоа».

Серия А.

3-й тур.

«Наполи» – «Лацио» – 1:2 (1:1)

Голы: Зелиньски, 32 – Альберто, 30. Камада, 52.

источник: «Советский спорт»
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