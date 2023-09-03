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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере

Футболист пять раз становился победителем Лиги чемпионов.
03 сентября 2023 06:34
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма».

Отметим, что игра завершилась со счетом 5:1 в пользу команды португальского футболиста.

Таким образом, этот забитый мяч стал для 38-летнего португальца 850-м в карьере в официальных играх. Роналду является рекордсменом по этому показателю, у его ближайшего преследователя Лионеля Месси из «Интера Майами» 818 голов.

На счету португальца 727 забитых мячей в клубной карьере.

источник: «Советский спорт»
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