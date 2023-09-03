Абаскаль объяснил свое решение заменить Джикию в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему заменил Георгия Джикию во втором тайме матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча на домашней арене «быков» завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Связанa ли замена Джикии с повреждением? Мы хотeли ускорить движение мячa, начало атак. Кроме того, Бабич хорoш на «стандартах», мы хотeли поймать свой шaнс», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Отметим, что Джикия ушел с поля 73-й минуте встречи. Его заменил Срджан Бабич.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. В следующем туре красно-белые сыграют против «Сочи».