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Головин получил высшую оценку в «Монако» от GFFN по итогам матча с «Лансом»

Александр явно может занести эту встречу себе в актив.
03 сентября 2023 08:20
автор: Тимур Пацюк

Накануне состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лансом». Подопечные Адольфа Хюттера одержали уверенную победу – 3:0. Голами отметились Уилфрид Синго, Александр Головин, Гильермо Марипан.

Старания российского полузащитника были высоко оценены изданием GFFN. Головин получил 7 баллов – столько же, сколько автор двух голевых передач Каю Энрике, защитник Уилфрид Синго и бывший хавбек «Ливерпуля» Такуми Минамино (одна результативная передача).

Другие оценки игроков «Монако» от GFFN

Голкипер Филипп Кён – 6;

Защитник Вандерсон – 6;

Защитник Гильермо Марипан – 6;

Полузащитник Сунгуту Магасса – 5;

Полузащитник Мохамед Камара – 6;

Полузащитник Юссуф Фофана – 6;

Нападающий Виссам Бен-Йеддер – 4.

источник: Get French Football News
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