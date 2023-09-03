Головин получил высшую оценку в «Монако» от GFFN по итогам матча с «Лансом»

Накануне состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лансом». Подопечные Адольфа Хюттера одержали уверенную победу – 3:0. Голами отметились Уилфрид Синго, Александр Головин, Гильермо Марипан.
Старания российского полузащитника были высоко оценены изданием GFFN. Головин получил 7 баллов – столько же, сколько автор двух голевых передач Каю Энрике, защитник Уилфрид Синго и бывший хавбек «Ливерпуля» Такуми Минамино (одна результативная передача).
Другие оценки игроков «Монако» от GFFN
Голкипер Филипп Кён – 6;
Защитник Вандерсон – 6;
Защитник Гильермо Марипан – 6;
Полузащитник Сунгуту Магасса – 5;
Полузащитник Мохамед Камара – 6;
Полузащитник Юссуф Фофана – 6;
Нападающий Виссам Бен-Йеддер – 4.
источник: Get French Football News