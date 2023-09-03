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Агбонлахор раскритиковал украинского футболиста «Челси»

По его мнению, он недостаточно ярко себя проявляет.
03 сентября 2023 08:40
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал вингера «Челси» Михаила Мудрика после поражения «синих» в матче 4-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (0:1).

«Они купили множество игроков среднего уровня. Мудрик вышел на поле и едва не привез два мяча. Он был абсолютно бесполезен. У него было 19 игр, ноль голов, и у них нет стиля игры», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, что украинский хавбек вышел на поле на 77-й минуте матча, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: talkSPORT
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