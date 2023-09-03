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Голкипер «Краснодара» Сафонов объяснил надежную игру команды в обороне

В семи матчах РПЛ «быки» пропустили два мяча.
03 сентября 2023 09:01
автор: Тимур Пацюк

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил надёжную игру «быков» в обороне в нынешнем сезоне. За 7 матчей чемпионата России кубанский клуб пропустил лишь два мяча.

«Не могу обозначить конкретные причины, это совокупность факторов. Мы много времени уделяем обороне, тактике, перестроениям, поэтому у наших ворот намного меньше моментов, чем в прошлом сезоне.

Матч со «Спартаком»? Было тяжело из-за жары, хотя к ней мы должны были привыкнуть. До первого гола ритм игры был спокойный, и мы, и «Спартак» пытались акклиматизироваться», цитирует Сафонова ТАСС.

Напомним, «Краснодар» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Подопечные Владимира Ивича с 17 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

источник: ТАСС
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