Голкипер «Краснодара» Сафонов объяснил надежную игру команды в обороне

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил надёжную игру «быков» в обороне в нынешнем сезоне. За 7 матчей чемпионата России кубанский клуб пропустил лишь два мяча.

«Не могу обозначить конкретные причины, это совокупность факторов. Мы много времени уделяем обороне, тактике, перестроениям, поэтому у наших ворот намного меньше моментов, чем в прошлом сезоне.

Матч со «Спартаком»? Было тяжело из-за жары, хотя к ней мы должны были привыкнуть. До первого гола ритм игры был спокойный, и мы, и «Спартак» пытались акклиматизироваться», – цитирует Сафонова ТАСС.

Напомним, «Краснодар» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Подопечные Владимира Ивича с 17 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ.