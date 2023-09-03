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Титов раскритиковал оборону «Спартака» после матча с «Краснодаром»

Московский клуб уступил своему сопернику со счетом 0:2.
03 сентября 2023 09:40
автор: Степан Шереметьев

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов после поражения от «Краснодара» (0:2) в седьмом туре чемпионата России заявил, что не понял, почему в центре обороны красно-белых играли Алексис Дуарте и Георгий Джикия.

«Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня - Дуарте и Джикия, к которым есть большие вопросы. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми?» - приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

После семи проведённых матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью баллами находится на восьмой позиции.

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