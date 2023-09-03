Экс-советник Федуна призвал Абаскаля подать в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, резко отозвался о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале. Накануне столичный клуб проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ со счётом 0:2.

«Абаскалю нужно немедленно уйти в отставку», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».

Испанский специалист возглавил «Спартак» в июле 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 52 матча, одержали 27 побед, потерпели 14 поражений. Ещё 11 встреч были сведены вничью. В прошлом сезоне Гильермо Абаскаль привёл «Спартак» к бронзовым медалям РПЛ.

В турнирной таблице нынешнего розыгрыша красно-белые занимают восьмую строчку с 10 очками.